شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى: حزن العالم على حادث لبنان دليل قيمتها فى قلوبنا جميعا كعرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم أحمد صلاح حسنى، عن تضامنه مع الشعب اللبنانى بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت، الذى وقع الثلاثاء الماضى، وأسفر عن سقوط نحو 138 شهيدا وأكثر من 5 آلاف جريح ومصاب حتى الآن، مشيرا إلى أن حزن العالم على ما حدث فى لبنان دليل على مدى قيمتها فى قلوبنا جميعا كعرب وقلوب جميع شعوب العالم.

وكتب حسنى، عبر حسابه على تويتر: "حزن العالم على ما حدث بلبنان دليل على مدى قيمتها فى قلوبنا جميعا كعرب، وقلوب جميع شعوب العالم، لبنان ستعود أقوى بشعبها دون شك بإذن الله".





من ناحية أخرى، أعلن الجيش اللبنانى، أمس اليوم الخميس، استمرار أعمال البحث عن ضحايا ورفع الأنقاض فى مرفأ بيروت، مؤكدًا استمرار وصول مساعدات دولية إلى لبنان.

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وكشف مدير التوجيه فى الجيش اللبنانى خلال مؤتمر صحفى، عن تكليف الشرطة العسكرية بمتابعة التحقيقات الجارية فى انفجار مرفأ بيروت، وتكليف لجنة لتولى توزيع المساعدات على المتضررين.

وأضاف مدير التوجيه فى الجيش اللبناني، أنه تقرر تكثيف عمليات البحث عن المفقودين وسوف يعمل الصليب الأحمر على إحصاء ما تبقى من جثامين وستقوم قوى الأمن بفحوص DNA.