شكرا لقرائتكم خبر عن أكمل رسلان يستعد لطرح ثانى كليبات ألبومه الجديد "شاف حياته" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب أكمل رسلان من تصوير كليب ثانى أغانى ألبومه الجديد بعنوان "شاف حياته"، من كلمات أيمن شوقى، وألحان حسام البجيرمى، وتوزيع طارق توكل، وإخراج حاتم صلاح الدين، ومن المقرر أن يتم طرح كليب الأيام المقبلة علي يوتيوب.

من ناحية أخرى طرح أكمل مؤخرا كليب "أمانة عليكى" ضمن ألبوم الجديد، وهىمن كلمات أحمد على موسى، وألحان حسام البجيرمى، وتوزيع طارق توكل، وهي من إخراج حاتم صلاح الدين.

ويتعاون المطرب أكمل رسلان فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء يتعاون مع كل من أحمد على موسى، وأيمن شوقى، وهيثم سليم، أما الملحنين فيتعاون مع كل من ياسر أنور، وحسام البجيرمى، وعمرو عدلى، وأدم حسين، أما التوزيع فيتعاون مع كل من طارق توكل، وعمرو عبد الفتاح.

يذكر أن آخر ألبومات أكمل "سايب علامة" الذى طرح فى 2016، وضم 12 أغنية، تعامل فيها مع مجموعة من الشعراء، فيما لحّن ياسر نور جميع أغانى الألبوم، ونفس الحال مع الموزع طارق توكل، الذى وزع كل الأغانى، وجاءت الأغانى كالتالى: أغنية "ولا غلطة" كلمات أحمد على موسى، الذى قدّم معه أيضًا 6 أغنيات أخرى، وهى "هيموت" و"ابعد عنى" و"الاقتراب ممنوع" و"مستغناش عنه" و"برة حياتى" و"لكل جرح دواه".