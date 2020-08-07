شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى مرشحة لمسلسل "ضربة معلم" مع محمد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشحت الجهة المنتجة لمسلسل محمد رجب الجديد " ضربة معلم" الفنانة هبة مجدى لكى تقوم بدور البطولة النسائية أمام رجب، بعد نجاحهما سوياً فى مسلسل " الأخ الكبير"، ولم تتعاقد هبة رسمياً على العمل حتى الآن، حيث وافقت على المشاركة فىالمسلسل بشكل مبدئى، ومقرر أن يتم التعاقد معها خلال الفترة المقبلة، كما يجرى المخرج إسماعيل فاروق ترشيح باقى الأبطاللانضمامهم فى العمل وابرام التعاقد معهم فى فترة وجيزة استعداداً لانطلاق التصوير.

وسلم المؤلف أحمد عبد الفتاح أول 10 حلقات من مسلسل "ضربة معلم" للجهة المنتجة وهى سينرجى، والمسلسل من نوعيةأعمال الـ 45 حلقة، حيث يتعاون فيوهي المرة الثانية على التوالى مع مؤلف ومخرج مسلسله الأخير "الأخ الكبير" الذى تم عرضهمطلع هذا العام وهما الكاتب أحمد عبد الفتاح والمخرج إسماعيل فاروق وكذلك شركة شركة سينرجى.

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وحقق الثلاثي محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبدالفتاح نجاحًا كبيرًا فى مسلسل "الأخ الكبير" الذي شارك في بطولتهعبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، رندا البحيري، هاجر أحمد، وإيهاب فهمي.

وكان آخر ظهور للفنانة هبة مجدى فى شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل " فرصة ثانية" للنجمة ياسمين صبرى، وهومعالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولتهكل من الفنان أحمد مجدى، أيتن عامر، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمدالشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.