صورة| أيتن عامر من أحدث ظهور: "لكل شيء جماله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شاركت الفنانة أيتن عامر، جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها من آخر جلسة تصوير خضعت لها. وعلقت "أيتن"، على الصورة التي نالت إعجاب متابعيها قائلة: "لكل شيء جماله ولكن لا يمكن للجميع رؤيته". من ناحية أخرى، شاركت آيتن عامر في مسلسل "فرصة ثانية"، الذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر، ومن إخراج مرقس عادل.

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