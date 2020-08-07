ميرهان حسين تحتفل بعيد ميلاد نجل شقيقها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: احتفلت الفنانة ميرهان حسين، بعيد ميلاد نجل شقيقها من خلال حسابها بموقع "إنستجرام". ونشرت "ميرهان"، صورة تجمعها بالطفل وعلقت عليها: "كل سنة وإنت طيب يا حبيب عمتو، زنزوني حبيب قلبي من جوا". من ناحية أخرى، شاركت ميرهان حسين في رمضان الماضي كضيف شرف في مسلسل "رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، وبيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، ومن إخراج أحمد الجندي.

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