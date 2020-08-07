إخراج أشرف عبدالباقي.. "أوس أوس" يروج لمسرحيته "صباحية مباركة يا عريس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

روج الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، لمسرحيته الجديدة "صباحية مباركة يا عريس"، التي بدأ عرضها أمس الخميس، من خلال حسابه بموقع "إنستجرام".

ونشر "أوس أوس"، صورة له وعلق عليها: "ابتداءا من الخميس، وكل خميس وجمعة وسبت من كل أسبوع الساعة 8 مساءً على مسرح جراند نايل تاور (جراند حياة)".

مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، بطولة علي ربيع، وأوس أوس، سليمان عيد، طاهر أبوليلة، حسام داغر، أحمد سلطان، نيفين التوني، ملك ياسر، نيللي محمود، محمد مغاوري، محمد منصور، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وتدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبدالباقي.