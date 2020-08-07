بيونسيه ترتدي زياً ساحراً لمصمم سعودي ..من هو؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:42 صباحاً - معظم مغنيات الولايات المتحدة والعالم الشهيرات يعشقن الأزياء العربية، ويثقن بشدة بإبداع الأيادي العربية الشرقية،ومعظمهن ارتدين أزياء المصممين اللبنانيين العالميين إيلي صعب وزهير مراد،واليوم المغنية الأمريكية العالمية بيونسيه وضعت ثقتها بمصمم سعودي واعد عالمياً بسبب روحه وتصاميمه العصرية الجريئة.

اختارت المطربة الأمريكية بيونسيه ،أن تظهر في أحدث أغنياتها My power بفستان من تصميم وصنع أياد سعودية.



حازت إطلالة بيونسيه بفستان من ريش أسود من تصميم مصمم الأزياء السعودي، محمد آشي، مالك دار أزياء "آشي ستوديو"، ومقرها في العاصمة اللبنانية بيروت.



استغرق إعداد الفستان 70 ساعة

استغرق إعداد الفستان 70 ساعة



وكشفت دار أزياء "آشي ستوديو" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" أنها تشرفت بتصميم الفستان المصنوع يدوياً، والذي استغرق إعداده 70 ساعة فقط،ونشرت صور بيونسيه بالفستان.



وأدت بيونسيه الحائزة على جوائز "غرامي" الموسيقية، أغنية My power التي ارتدت فيها الفستان ضمن أحداث فيلم: "بلاك إذ كينج" الذي تولت إخراجه .



يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تستعين بيونسيه فيها بدار أزياء "آشي ستوديو" السعودية، إذ سبق لها وأن تعاونت معها في عام 2018، عندما ارتدت فستان فوشيا في مهرجان "غلوبال سيتيزن: مانديلا"، الذي أقيم في يوهانسبرغ في جنوب أفريقيا .



وكانت بيونسيه طرحت، الجمعة 31 يوليو/تموز الماضي، ألبوماً مصورا جديداً بعنوان "بلاك إذ كينج" (الأسود ملك)، الذي يعيد رسم قصة فيلم "لاين كينج" (الأسد الملك).



ووصفت مجلة "فاريتي" العمل الجديد بأنه "تذكرة تنبض بالحياة لقوة وعظمة السود هنا في أمريكا وأيضا في أفريقيا".

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والجدير بالذكر إلى أن الألبوم يعرض مقاطع مصورة تحتفل بالبحث عن هوية وجمال السود في العصور القديمة والمعاصرة،وشارك فيه جاي زي زوج بيونسيه،ونعومي كامبل،وفاريل،ولوبيتا نيونغ.



ويأتي طرح الألبوم، الجمعة 31 تموز- يوليو الماضي، عقب زيادة في احتجاجات بأنحاء العالم ضد التمييز العنصري جرى تنظيمها بعد مقتل رجال ونساء سود على أيدي الشرطة الأمريكية.



وبيونسيه من أكثر نجمات هوليوود التزاماً بالعزل الصحي في منزلها العائلي الفاخر بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا مع زوجها الفنان جاي زي وأطفالهما،وأتاحت بيونسيه خلال مقابلة لها إطلاع معجبيها على حديقتها الجميلة التي تمنحها وعائلتها لحظات استرخاء رائعة تخفف عليها وعلى عائلتها توتر الحجر الصحي الطويل للوقاية من جائحة فيروس كورونا – كوفيد 19.