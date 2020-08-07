ميغان ماركل تربح دعوى ضد صحيفة بريطانية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:42 صباحاً - ربحت ميغان ماركل زوجة الأمير هاري الدعوى القضائية التي رفعتها أمام المحكمة العليا في لندن ضد مؤسسة (أسوشييتد نيوزبيبرز) الناشرة لصحيفة ( ميل اون صندي) Mail on Sunday والتي طالبت فيها بالحفاظ على سرية أسماء وهويات خمس من صديقاتها كانت قد أجرت معهن مجلة أمريكية شهيرة مقابلات صحفية دافعن فيها عن صديقتهن ميغان وانتقدن الهجمات التي شنتها عليها بعض الصحف البريطانية .



وكانت ميغان قد اتهمت هذه الصحيفة بانتهاك خصوصيتها، عبر نشر مقاطع من رسالة وجهتها إلى والدها توماس ماركل في أغسطس \ (آب) من عام 2018 وقد دافعت الصحيفة عن نفسها وأكدت بان هذا النشر كان له ما يبرره لأن خمساً من صديقات ميغان المقربات كن قد كشفن عن وجود هذه الرسالة في مقابلة قمن بإجرائها مع مجلة People الأميركية، دون الكشف عن هوياتهن، ونددن فيها بالهجوم الذي كانت تتعرض له ميغان وقد هددت الصحيفة بالكشف عن أسماء هؤلاء النساء الخمس وقد ردت ميغان على هذا التهديد برفع دعوى قضائية الشهر الماضي تطالب فيها بالحفاظ على سرية هوياتهن وقد دافع محامي ميغان عن موكلته وعن حق النساء الخمس في التمتع بمستوى عال من السرية لأنهن لسن طرفاً في الحدث وإنما شاهدات فقط وقد صدر الحكم في القضية هذا الأسبوع لصالح ميغان وأكد القاضي على حق المدعية في الحفاظ على سرية هويات صديقاتها في الوقت الحالي .





يذكر إن ميغان قد احتفلت بعيد ميلادها التاسع والثلاثون في الرابع من هذا الشهر وتلقت التهنئة من العائلة المالكة البريطانية عبر موقعي "تويتر" و"أنستغرام" من خلال صورة جميلة لها وهي تحضر أول مناسبة رسمية بصحبة الملكة إليزابيث الثانية وقد أرفقت الصورة بتهنئة جاء فيها : (نتمنى لدوقة ساسيكس عيد ميلاد سعيد جداً).

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