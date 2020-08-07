سيلين ديون تتضامن مع لبنان وتصلي من أجل عائلات ضحايا انفجار بيروت

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:42 صباحاً - إعلان بيروت "مدينة منكوبة" بعد تدمير انفجار مرفأ بيروت نصف العاصمة اللبنانية بيروت عصر أول أمس الثلاثاء أدمى قلوب ملايين البشر الذين يعشقون لبنان وزاروه واستمتعوا بجماله الطبيعي النادر والساحر،وكانت النجمة الهندية بريانكا شوبرا ،أول فنانة عالمية تتضامن مع لبنان ولم تكن الأخيرة، حيث تبعها عدد كبير من نجوم العالم في ذلك،ومن بينهم : المغنية العالمية سيلين ديون.

حيث عبّرت النجمة الكندية ​ العالمية سيلين ديون​ عن حزنها وألمها العميقين إثر الحادث الأليم الذي أصاب العاصمة اللبنانية بيروت وطالت آثاره الكارثية لبنان كله،وفقاً لوسائل إعلام مختلفة.



أنا مفطورة الفؤاد بسبب الكارثة الرهيبة في بيروت

أنا مفطورة الفؤاد بسبب الكارثة الرهيبة



وعلقت سيلين في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" ببيان نشرته باللغتين الفرنسية والإنكليزية: "أنا مفطورة الفؤاد بسبب الكارثة الرهيبة في بيروت، أفكاري وصلواتي مع الضحايا، وعائلاتهم والشعب اللبناني الرائع، أنا أفكر بكم وأتمنى لكم الحب والسلام.

وعلق الفنان اللبناني ​مايك ماسي​ على منشور سيلين فكتب :"نحبك سيلين"، فيما جاءت أغلبية التعليقات من اللبنانيين الذين شكروها على نبل مشاعرها ومحبتها لهم،معبرين عن حزنهم وأنه لا يدرك أحد بعد حجم الكارثة الهائل التي أصابت الشعب اللبناني،وآخر علق بتفاؤل:" جمال لبنان سيخرج كعادته من الرماد،بينما قال شخص آخر بأسى:الحب والسلام رفاهية لا نتجرأ نحن الشعب اللبناني على أن نحلم بها".



والجدير بالذكر إلى أن انفجاراً ضخماً هز العاصمة اللبنانية بيروت عصر الثلاثاء جراء انفجارين حدثا في حاوية بعنبر 12 بمرفأ بيروت مخزن فيها من عام 2014 مادة نيترات الأمونيوم الخطرة القابلة للإشتعال والإنفجار ما أدى إلى سقوط أكثر من 137 شهيداً وشهيدة، و5000 جريح،امتلأت بهم مستشفيات لبنان التي لم تعد تتسع للمزيد ،وتنتظر مساعدات الدول الصديقة بمستشفيات ميدانية ومعدات طبية ومساعدات إنسانية،ومازالت جهود الصليب الأحمر جارية للبحث عن مئات المفقودين.

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