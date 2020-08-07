بعد انفجار بيروت.. جنيفر لوبيز تطلق حملة تبرع للصليب الأحمر اللبناني وأخرى للبحث عن مفقودي لبنان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:42 صباحاً - أثبتت كارثة لبنان المأساوية المتمثلة بانفجار مرفأ بيروت الذي شبهه البعض بانفجار هيروشيما الضخم لقوته التدميرية التي دمرت نصف العاصمة اللبنانية بيروت،وشردت 300 ألف أسرة لبنانية تضررت منازلها،وأوقعت 137 شهيداً وشهيدة،و5000 جريح، أن للبنان مكانة رفيعة على مستوى العالم كله،ويحظى بحب وتقدير نجوم العالم الذين يعبرون كل ساعة عن تضامنهم مع لبنان وتعاطفهم مع شعبه الذي يتحمل منذ سنوات كوارث عديدة بشجاعة لانظير لها.



تضامنت مع الشعب اللبناني

تضامنت مع الشعب اللبناني



بينما قام عدد كبير من نجوم العالم بالتعبير عن تضامنهم وتعاطفهم مع الشعب اللبناني،اختلفت المغنية والممثلة الأمريكية العالمية جنيفر لوبيز عنهم بقرارها مد يد العون الإنساني لهم بأسلوب عملي واقعي أكثر ،فلم يكفها أن تعبر عن تضامنها مع الشعب اللبناني ببضعة كلمات دافئة أو بيان رسمي ،وتضامنت مع الشعب اللبناني من خلال مشاركتها مع متابعيها البالغ عددهم أكثر من 128 مليوناً عبر خاصية الستوري في حساب رسمي لها بأحد مواقع التواصل الإجتماعي بإطلاق حملة البحث والعثور عن المفقودين اللبنانيين الذين اختفوا لحظة الإنفجار في المرفأ وأماكن عملهم أو سكنهم ،وطلبت متابعيها عبر منشور الحملة الذي يحتوي على معلومات عن بعض المفقودين أملاً منها ومن متابعيها في لبنان العثور عليهم.

كما أطلقت لوبيز حملة تبرع للصليب الأحمر اللبناني لإغاثة الشعب اللبناني بالدواء والغذاء ،وطلبت من متابعيها الدعاء والصلاة لبيروت.

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حثت متابعيها على إرتداء الكمامة لحماية أنفسهم



وتلعب جنيفر لوبيز دوراً كبيراً مؤخراً في التوعية بخطورة جائحة فيروس كورونا،وعندما لفتها عدم ارتداء الكثير من اللبنانيين الكمامة الطبية أو القماشية ،حثت متابعيها على إرتداء الكمامة لحماية أنفسهم وعائلاتهم وغيرهم عبر حسابها الرسمي بأنستغرام الذي يتابعها فيه أكثر من 128 مليون شخص حول العالم.

وحصدت جنيفر لوبيز مؤخراً الكثير من الثناء والإعجاب من متابعيها لاحتفالها بيوم "الشقيقات " العالمي عبر نشرها صوراً نادرة بحساب لها بأحد مواقع التواصل الإجتماعي لشقيقتيها الصغرى الصحفية ليندا التي تحب مثلها السير على السجادة الحمراء في الاحتفالات والمناسبات،وشقيقتها الكبرى ليزلي التي تفضل على عكسهن البعد عن الأضواء،ونشأت جنيفر لوبيز وأسرتها في منطقة "برونكس" بمدينة نيويورك التي تحبها وتفضل قضاء عطلاتها العائلية فيها.

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