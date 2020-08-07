كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بهذه الطريقة.. أحمد حاتم يروج لفيلمه الجديد "الغسالة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحرص الفنان أحمد حاتم، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر أحمد حاتم، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من كواليس فيلم "الغسالة"، حيث جسد فيه دور دكتور علوم.