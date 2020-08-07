فنانين عرب يهدون تالكستشلر تركي آل الشيخ أغنية (تركي الإبداع) 

الجمعة 7 أغسطس 2020

أهدي بعض الفنانون العرب المستشار تركي آل الشيخ أغنية تحمل اسم (تركي الإبداع)، وذلك بمناسبه عيد ميلاده.



والأغنية من غناء المطربه السعوديه داليا مبارك، وتأليف علي الخور، وألحان فايز السعيد ومن إخراج المخرج بسام الترك، حيث أن الأغنيه تعن إبداع المستشار تركي ال الشيخ في عمله وظهرت مقاطع في الاغنيه من موسم الرياض.

ومن المعروف أن المستشار تركي قد حقق نجاح كبير في موسم الرياض بالسعوديه من حيث الافكار وعدد الزائرين.

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يذكر أن موسم الرياض هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الأحد عشر، التي أُطلقت على مستوى المملكة، بدءا من العام 2019، وتهدف إلى تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، ويصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية.

ومن جانب آخر حصد اليوم الأول من مزاد معرض الرياض للسيارات، رقماً قياسياً في المبيعات تجاوز الـ 83 مليون ريال " 22 مليون دولار"، حيث بيعت 24 سيارة من ضمن 60 سيارة عرضت للبيع في مزاد، يأتى ذلك ضمن فعاليات موسم الرياض الممتد منذ منتصف أكتوبر الماضى ويستمر حتى يناير المقبل ، بمشاركة أكثر من 7 ملايين زائر من مختلف أنحاء العالم فى 100 فعالية ترفيهيية تحت رعاية الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية.