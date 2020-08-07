شكرا لقرائتكم خبر عن اضحك للصورة تطلع حلوة.. يسرا وإلهام شاهين وآسر ياسين وعبير صبري برفقة بوسي شلبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الإعلامية بوسي شلبي متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة مع النجوم يسرا وإلهام شاهين وآسر ياسين وعبير صبري، لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين.





كما نشرت بوسي شلبي، صورة أخرى برفقة الفنان محمد رمضان، وأخرى بمفردها، إلا أنها لم تكتب أي تعليقات على الصور التي نشرتها على حسابها الرسمي على انستجرام.



يوسي شلبي ومحمد رمضان

وفي وقت سابق، شاركت الإعلامية بوسي شلبي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة جديدة لها برفقة الفنانة يسرا والنجمة هند صبري والسيناريست تامر حبيب، معلقة عليها :"أحلى صحاب".



بوسي شلبي

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كما نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة لها برفقة الفنانة هند صبري، معلقة عليها :"حبيبتي الغالية"، حيث لاقت الصورة إعجاب الكثيرين على السوشيال ميديا.



يسرا وإلهام شاهين وآسر ياسين وعبير صبري برفقة بوسي شلبي

يشار إلى أن الإعلامية بوسي شلبي، تحرص بين الحين والآخر على مشاركة متابعيها بصورها مع أصدقاؤها من نجوم الفن عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".