شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم أولى حلقات Gaga Radio مع Apple Music والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة العالمية ليدي جاجا عن تعاون مع Apple Music في حلقة أسبوعية بعنوان "راديو جاجا " ، حيث تستضيف في كل حلقة نجوم في مجال الموسيقي ومن المقرر أن يبدا البرنامج اليوم الجمعة وسيكون حلقة كل اسبوع

وكان قد تم اختيار النجمة العالمية ليدي جاجا مصدرا للإلهام وسفيرة العلامة التجارية الشهيرة " ‪Valentino‬ " وذلك بسبب دورها كرمز لجيلها ، وهو الخبر الذي تداولته العديد من المواقع الفنية ".

وكشف الموقع أن العلاقة الرسمية بين ليدي جاجا و ‪Valentino‬ ستكون من خلال العطر الجديد " ‪"Voce Viva‬ ، و الذي من المقرر أن يتم طرحة في سبتمبر 2020 .

وكشفت الصفحة الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " أن ليدي جاجا النابضة بالحياة هي الوجه الدعائي لـ" ‪Valentino Voce Viva‬ " للعطر الجديد الذي يرحب بروح الحرية والاختلاف

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يقول بيرباولو بيشيولي ، المدير الإبداعي لـ ‪Valentino‬ : "إن ليدي جاجا تمثل الحرية والوعي الذاتي والقلب النقي ، و مشاركتها في هذه الحملة تزيد من قوة هذا ا لمشروع و دفعه إلى أعلى مستوى ، فليدي جاجا هي أيقونة جيل كامل في وجودها الذي يبعث رسالتها المتمثلة في الحرية والعاطفة للفن والوعي الذاتي والمساواة هي نفسها رسالة مجتمع فالنتينو.. أنا فخور جدا لاستضافتها. "

يذكر ليدى جاجا قررت مؤخرا تأجيل سلسة حفلات جولتها الغنائية‪ "Chromatica" ‬لصيف 2021، وهو الخبر الذى فاجأ قطاعا كبيرا من محبى وعشاقى جاجا من مختلف الأعمار، حيث كان يتوقع البعض أن الحفلات ستقام نهاية العام وتحديدا بعد انتهاء فيروس كورونا الذى يهدد العالم‪.‬

وكشفت ليدى جاجا البالغة من العمر 34 عاما عن المواعيد المقرر أن تقام فيها حفلات جاجا، والتي سيحضرها عدد كبير من محبيها وعشاقها، فأول هذه الحفلات ستكون في باريس يوم 25 يوليو، وتحيي جاجا حفل آخر في لندن يوم 30 يوليو‪.‬

أما عن حفل ليدي جاجا في بوسطن فمن المقرر أن يقام في 7 أغسطس، وتحيي النجمة الشهيرة حفل آخر في تورنتو يوم 16 أغسطس، إضافة إلى حفل ضخم ستحي جاجا في نيوجيرسي في 19 أغسطس ، كما تحيي ليدي جاجا حفل غنائي آخر يوم 27 أغسطس في شيكاغو.