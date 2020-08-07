شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم أولى حلقات Gaga Radio مع Apple Music والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة العالمية ليدي جاجا عن تعاون مع Apple Music في حلقة أسبوعية بعنوان "راديو جاجا " ، حيث تستضيف في كل حلقة نجوم في مجال الموسيقي ومن المقرر أن يبدا البرنامج اليوم الجمعة وسيكون حلقة كل اسبوع
وكان قد تم اختيار النجمة العالمية ليدي جاجا مصدرا للإلهام وسفيرة العلامة التجارية الشهيرة " Valentino " وذلك بسبب دورها كرمز لجيلها ، وهو الخبر الذي تداولته العديد من المواقع الفنية ".
وكشف الموقع أن العلاقة الرسمية بين ليدي جاجا و Valentino ستكون من خلال العطر الجديد " "Voce Viva ، و الذي من المقرر أن يتم طرحة في سبتمبر 2020 .
وكشفت الصفحة الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " أن ليدي جاجا النابضة بالحياة هي الوجه الدعائي لـ" Valentino Voce Viva " للعطر الجديد الذي يرحب بروح الحرية والاختلاف
يقول بيرباولو بيشيولي ، المدير الإبداعي لـ Valentino : "إن ليدي جاجا تمثل الحرية والوعي الذاتي والقلب النقي ، و مشاركتها في هذه الحملة تزيد من قوة هذا ا لمشروع و دفعه إلى أعلى مستوى ، فليدي جاجا هي أيقونة جيل كامل في وجودها الذي يبعث رسالتها المتمثلة في الحرية والعاطفة للفن والوعي الذاتي والمساواة هي نفسها رسالة مجتمع فالنتينو.. أنا فخور جدا لاستضافتها. "
يذكر ليدى جاجا قررت مؤخرا تأجيل سلسة حفلات جولتها الغنائية "Chromatica" لصيف 2021، وهو الخبر الذى فاجأ قطاعا كبيرا من محبى وعشاقى جاجا من مختلف الأعمار، حيث كان يتوقع البعض أن الحفلات ستقام نهاية العام وتحديدا بعد انتهاء فيروس كورونا الذى يهدد العالم.
وكشفت ليدى جاجا البالغة من العمر 34 عاما عن المواعيد المقرر أن تقام فيها حفلات جاجا، والتي سيحضرها عدد كبير من محبيها وعشاقها، فأول هذه الحفلات ستكون في باريس يوم 25 يوليو، وتحيي جاجا حفل آخر في لندن يوم 30 يوليو.
أما عن حفل ليدي جاجا في بوسطن فمن المقرر أن يقام في 7 أغسطس، وتحيي النجمة الشهيرة حفل آخر في تورنتو يوم 16 أغسطس، إضافة إلى حفل ضخم ستحي جاجا في نيوجيرسي في 19 أغسطس ، كما تحيي ليدي جاجا حفل غنائي آخر يوم 27 أغسطس في شيكاغو.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم أولى حلقات Gaga Radio مع Apple Music لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.