هل اخترقت الفنانة ريا تشاكرابورتي حسابات الممثل المنتحرر سوشانت سينغ راجبوت؟

رنا صلاح الدين - يجري التحقيق في وفاة بوليوود الممثل سوشانت سينغ راجبوت على قدم وساق من خلال التحقيقات المتشعبة التي تقودها شرطة مومباي ، وشرطة ولاية بيهار.

من بين أحدث التقارير التي تنشر بشكل كبير على الإنترنت ، هناك تقرير تزعم أن الممثلة ريا تشاكرابورتي قد تمكنت من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالممثل بعد وفاته.

يزعم تقرير نشرته مجلة "Times Now" الهندية أن ريا كان بإمكانها الوصول إلى البريد الإلكتروني لراجبوت بعد وفاته، ويشتبه في أنها"تلاعبت" بالبيانات، يذكر التقرير أيضًا أنها غيرت كلمة المرور الخاص بالبريد الالكتروني للممثل المنتحر.

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قال المحلل رافي سريفاستافا ، متحدثًا عن التكهنات حول التلاعب بالبيانات ، "الجميع يقول إن ريا كانت تصل إلى بريد وحساب سوشانت ، ولكن في الواقع ، لا يمكن حذف أي شيء نهائيًا من نظام إلكتروني. يمكن استرجاعه دائمًا."

في غضون ذلك، استدعت الشرطة الممثلة للاستجواب فيما يتعلق بقضية قدمها كي كي سينج KK Singh ، والد الراحل سوشانت، وذكر تقرير صادر عن وكالة أنباء PTI أنه سيتم استجواب تشاكرابورتي وسيتم تسجيل أقوالها بموجب القانون.

يرتبط الاستجواب بقضية التي يجري التحقيق فيها مع ريا على أساس بلاغ تقدم بها لشرطة بيهار حيث اتهم والد راجبوت تشاكرابورتي وعائلتها بـ "التحريض على الانتحار".

تم العثور على راجبوت ، 34 عامًا ، ميتًا في شقته في باندرا في 14 يونيو.