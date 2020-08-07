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ليلى حمدي.. رفيعة هانم السينما التي طلقت من زوجها العمدة بسبب صورة.. صور

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رنا صلاح الدين - قد لا تعرف اسم الفنانة ليلى حمدي فور سماعه، ولكنك ستتذكرها حتما عندما تشاهدها على الشاشة فهي رفيعة هانم السينما التي قدمت لنا عدد من مشاهد الكوميديا.

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ولدت الفنانة ليلى حمدي عام 1927، ورحلت عام 1973، وحملت حياتها عدد من المآسي والأحداث.

ليلى حمدي تنتمي لأسرة من الإسكندرية، وتزوجت من ضابط، وتحول بعد ذلك لعمدة فور وفاة والده العمدة.

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عاشت ليلى حمدي في الريف مع العمدة الجديد، دون أي علاقة بالفن من قريب أو بعد، إلا أن زيارة إلى القاهرة كانت سببًا في تغير حياتها: «في ذات يوم دعتني إحدى قريبات زوجي إلى حفلة في منزل إحدى صديقاتها، وكانت حفلة كبرى حضرتها بعض سيدات المجتمع الشهيرات صاحبات الأسماء اللامعة فتعرفت إليهن، وبدأت أقرأ لهن الطالع في الفنجان، وهي موهبة من مواهبي، ورأيت هناك مصورًا فوتوغرافيًا ومعه رجل آخر يأمره بالتقاط بعض صور الحاضرات، والتقط لي بعض الصور وأنا أقرأ الفنجان، فلما سألت عن سبب ذلك قال لي الرجل المرافق للمصور إنها صور تذكارية›.

a95a6cb68e.jpgليلى حمدي

قالت ليلى إن الصور تم نشرها في المجلة ولم يقبل زوجها العمدة ما حدث فطلقها، وذهبت إلى أهلها لتجد حالتهم لا تسر فتركتهم أيضا.

e17d933460.jpgليلى حمدي

اتجهت ليلى بعد ذلك إلى الفن وانضمت لفرقة إسماعيل ياسين، واشتهرت بلقب رفيعة هانم رغم وزنها، وتزوجت من والد الفنان علاء ولي الدين.

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