شكرا لقرائتكم خبر عن الأصل ملحن والمهنة مطرب.. نجوم نجحوا بالغناء والتلحين أبرزهم رامى جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساحة الغنائية فى السنوات الماضية تحول عدد كبير من الملحنين إلى مطربين، وعلى رأسهم الملحن سامر أبو طالب والذي يعد آخر المنضمين لهذه القائمة، في السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أشهر ملحنين تحول إلى مطربين بجانب التلحين في السنوات الأخيرة:

رامى جمال :

ينضم رامى جمال لقائمة الملحنين الذين اتجهوا للغناء، والبعض لا يعلم بأن بداية رامى في الفن كانت عبر التلحين، فعلى عكس زملائه لمع أسمه أكثر فى عالم الغناء، وأصبح لديه جمهور كبير ينتظر ألبوماته.

استطاع رامى عمل توازن بين التلحين والغناء على الرغم من نجاحه كمطرب، فحافظ أيضاً على مكانته فى عالم التلحين، ومن أبرز أعماله كملحن أغنية"على حس حكايتنا" للنجمة اللبنانية إليسا في ألبومها الأخير، كما يتعاون في الفترة المقبلة في ألبوم حميد الشاعرى، "بحلم بيك" لساموزين و"بسلم عليك" مصطفى قمر.

وليد سعد :

من الملحنين الذين تميزوا بروح خاصة بالتلحين والغناء أيضا، لها رصيد كبير في الألحان مع عدد كبير من نجوم الوطن العربي أبرزهم وائل جسار، وفضل شاكر، ونانسي عجرم، ومحمد محيي، وعمرو دياب، وإليسا..وغيرهما.

أما بالنسبه لها عدد من أغاني قدمها بصوت مثل أغنية بعنوان "كل ذنبي"، وكان آخر أعماله بصوته تتر مسلسل خط الإيد لفنان أحمدرزق شاركته جنات.

رامي صبرى :

أيضا المطرب رامي صبري بداية حياته كانت ألحانه مع عددد من المطربين هم الراحل عامر منيب و شيرين عبد الوهاب وفضل شاكر، وفى عام 2005 تبناه فنياً طارق العريان، وأنتج له أول ألبوم بعنوان "حبيبي الأولانى" ومن هنا انطلق رامي في عالم الغناء، وقد عدد من ألبومات وسينجلات آخرها أغنية "خطيرة".

عزيز الشافعى :

عزيز الشافعى بجانب الشعر وألحان، قدم عدد من أغاني الوطنية بصوت من أشهرها أغنية وطنية بعنوان "يابلادى" والتي طرحت في ثوره يناير، و عدد من الأغاني لنادي الزمالك.

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ومن أشهر ألحانه "متزعليش يا مصر" للفنان "هشام عباس" و "حب جامد"، و"واحشني" للفنانة "جنات، كما لحن أيضاً "ابن بلد" لمحمد فؤاد، و آخر ألحانه مع عمرو دياب بأغنية"يا بلدنا يا حلوة"، وسعد لمجرد أغنية"عدى كلام".

محمد رحيم :

بدأ مسيرته الفنية مع ألحان عمرو دياب، وهي أغنية "وغلاوتك"، وعدد من الأغاني مع تامر حسني في بداية مشوار الفني، وآخر أعماله مع إليسا في ألبومها الأخير ب3 أغنيات هما "عظيمة"، "بنحب الحياة"، "قهوة الماضى.

وعلى نهج الآخرين اتجه للغناء أيضاً وكانت بدايته كمغني عبر أغنية "عارفه" لفيلم حسن طيارة للفنان خالد النبوي، و"تسأل عليا ليه"، و"أجمل ماشفت عين"، وأخر أغنية بصوته كانت تحمل اسم"الخميس حبوب".

عمرو مصطفى :

عمرو مصطفى هو واحد من أكثر الملحنين شهرة في الوطن العربى، فلقى نجاحا وشعبية كبيرة من الجمهور الذى أحب ألحانه وتغنى بها مع عمرو دياب، وتامر حسني، ومحمد حماقي، وأحمد جمال، وحسين الجسمي..وغيرهما.

أما عمرو في مشوار الغنائي أصدر أربعة ألبومات فقط، هي " أيامي، علامة في حياتك، والكبير كبير،"لعبت مع الأسد" وعددد من أغنيات سينجل.

سامر أبو طالب :

ليس ملحنًا فقط ولكنه مطرب أيضًَا وشارك في برنامج المسابقات الغنائية ذا فويس بموسمه الأول، وبعد خروجه من البرنامج طرح أكثر من أغنية أشهرها "احساس جديد" و"مستغربين". ولحن للعديد من المطربين منهم إليسا في أغنية "سهرنا يا ليل"وحسين الجسمي ومحمد نور وهيثم سعيد في ألبوماتهم الجديدة، وأغنية "معدي الناس" للهضبة عمرو دياب، وأخيرا أغنتين من ألبوم إليسا جديد.