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شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يتألق على مسرح النافورة ببانوراما وطنية و22 أغنية فى 3 ساعات والان مع تفاصيل الخبر
وخلال الحفل وجه الحجار الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على الجهود التى تم بذلها لاعادة الروح للانشطة الفنية والثقافية فى مصر .
وفى دنيا الحجار الغنائية تجول الجمهور بين مجموعة من الاعمال المميزة التى تالق خلالها معبرا عن الكثير من القيم النبيلة والمشاعر الانسانية السامية حيث استمر فى الغناء لمدة قاربت الثلاثة ساعات ظهر خلالها بكامل لياقته الفنية وقدم 22 اغنية هى قالوا زمان ، باحلم وافتح عينية ، على قد ما حبينا ، يوم جديد ، طب ايه يبعدنى عنك ، رمى رمشه ، مسالة مبدا ، جوة حضنى ، يا بنت يا بيضا ، الليل واخره ، الزين والزينة ، يا رب ، عارفة ، لالا القمر ، بدور عليكى ، اتنين اتنين ، زى الهوا ، يا عم ادم ، انا كنت عيدك ، مكتوبالى وهنا القاهرة الى جانب طبطب بروحك والبانوراما الوطنية .
وخلال الحفل واصلت دار الاوبرا تطبيق الاجراءات الوقائية المعتمدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا حرصا على السلامة العامة والتزم بها الحضور بشكل كامل وشملت قياس درجات الحرارة والمرور من بوابات التعقيم وارتداء الاقنعة الطبية والحفاظ على مسافات التباعد الامنة .
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