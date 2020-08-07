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علي الحجار يتألق على مسرح النافورة ببانوراما وطنية و22 أغنية فى 3 ساعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف علم مصر الانظار فى حفل المطرب على الحجار الذى اقيم على مسرح النافورة بدار الاوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر حيث لوح به جميع الحضور على أنغام بانوراما لاشهر الأعمال الوطنية بمناسبة الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة مرددين الكلمات التى ألهبت المشاعر الحماسية، كما أعلن تضامنه مع شعب لبنان فى الأزمة التى ألمت ببيروت وأهداه أغنية طبطب بروحك التى تدعو للمحبة والسلام . 

 

وخلال الحفل وجه الحجار الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على الجهود التى تم بذلها لاعادة الروح للانشطة الفنية والثقافية فى مصر  . 

 

وفى دنيا الحجار الغنائية تجول الجمهور بين مجموعة من الاعمال المميزة التى تالق خلالها معبرا عن الكثير من القيم النبيلة والمشاعر الانسانية السامية حيث استمر فى الغناء لمدة قاربت الثلاثة ساعات ظهر خلالها بكامل لياقته الفنية وقدم 22 اغنية هى قالوا زمان ، باحلم وافتح عينية ، على قد ما حبينا ، يوم جديد ، طب ايه يبعدنى عنك ، رمى رمشه ، مسالة مبدا ، جوة حضنى ، يا بنت يا بيضا ، الليل واخره ، الزين والزينة ، يا رب ، عارفة ، لالا القمر ، بدور عليكى ، اتنين اتنين ، زى الهوا ، يا عم ادم ، انا كنت عيدك ، مكتوبالى وهنا القاهرة الى جانب طبطب بروحك والبانوراما الوطنية . 

 

وخلال الحفل واصلت دار الاوبرا تطبيق الاجراءات الوقائية المعتمدة لمواجهة انتشار فيروس حرصا على السلامة العامة والتزم بها الحضور بشكل كامل وشملت قياس درجات الحرارة والمرور من بوابات التعقيم وارتداء الاقنعة الطبية والحفاظ على مسافات التباعد الامنة .

 

 

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