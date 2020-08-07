شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أحداث بيروت.. المطرب اللبنانى فادى بدر يطرح "التابوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب اللبناني فادى بدر، أغنية جديدة تحمل اسم "التابوت" وهى عبارة عن صرخة ألم ووجع لما تعرضت له بيروت والشعب اللبناني، وتحوى كلمات مؤثرة من بعد كارثة الانفجار الذى حد في بيروت منذ يومين، والأغنية من كلماته والحانه وتوزيع روي توما.

وشهدت العاصمة اللبنانية "بيروت" تفجيرات عنيفة هزت البلاد، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة الآلاف بين اللبنانيين إلى جانب خسائر فادحة في الممتلكات العامة والخاصة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وصل إلى لبنان، مؤكدا أن بلاده ستقف إلى جانب كل من يقدم المساعدات ويعمل على بناء بيروت بعد التفجيرات التي شهدتها العاصمة اللبنانية.