شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبي تكشف آثار تفجيرات بيروت في منزلها بالعاصمة اللبنانية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها ومتابعيها عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" عددا من مقاطع الفيديو التي تظهر الآثار التي أخلفتها تفجيرات العاصمة اللبنانية "بيروت"، الثلاثاء، فيما تداول رواد انستجرام فيديو نشرته الفنانة اللبنانية على حسابها الشخصي.

من ناحية أخرى، وجهت الفنانة ديانا حداد رسالة إلى النجمة هيفاء وهبي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة :" الحمدلله على سلامتكن حبيبتي والله بعوضك المهم تكونوا بخير"، فيما ردت عليها الأخيرة :"الله يسلمك حبيبتي ويحفظ أحبابك".



منزل هيفاء وهبي بعد تفجيرات بيروت (1)

وفي وقت سابق، كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، عن الحالة الصحية لمديرة منزلها روبى، موضحة أنها فى حالة تحسن بعد إجراء عملية جراحية والتى أصيبت جراء انفجارات بيروت فى رأسها وعينيها ونقلت على إثرها إلى المستشفى.



هيفاء وهبي

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وردت الفنانة هيفاء وهبى، عبر حسابها بموقع تويتر، على الفنانة الإماراتية أحلام، قائلة: "كلنا بخير الحمدالله، روبي عملت عملية وهى فى تحسن، الله يشفى كل مصاب ويشفى بلدنا من الدمار والفساد.. شكرا لسؤالك حبيبتي"، وكانت الفنانة أحلام، سألت الفنانة هيفاء وهبى على مديرة منزلها، قائلة: "طمنينا عليك كيف مدبرة منزلك يارب صارت أحسن وفداكم البيت المهم أنك بخير وطيبة".



منزل هيفاء وهبي بعد تفجيرات بيروت

يشار إلى أن النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، قالت فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" إن منزلها الواقع ‏فى وسط العاصمة بيروت سقطت واجهته الزجاجية بسبب الانفجار الكبير الذى وقع بمرفأ بيروت، لكنها لم تكن ‏متواجدة بداخله. وأضافت هيفاء، أنها كانت تصور مسلسلها "أسود فاتح" خلال وقوع الانفجار وكانت ‏بعيدة عن موقع الحادث، إلا أن العاملات الفلبينيات فى منزلها أصيبوا بجراح فى ‏الوجه والرأس بعد سقوط الزجاج عليهن وتم نقلهن لأحد المستشفيات ببيروت.‏

وأظهرت صور من داخل موقع تصوير مسلسل "أسود فاتح " للنجمة ‏اللبنانية هيفاء وهبى آثار التدمير فى الواجهات الزجاجية داخل ‏اللوكيشن جراء الانفجار الذى وقع بوسط العاصمة اللبنانية ‏بيروت، ويتواجد عدد من الممثلين المصريين هناك لتصوير ‏المسلسل إلا أن جميعهم بخير.‏



منزل هيفاء وهبي بعد تفجيرات بيروت