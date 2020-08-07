فيديو| أحمد فلوكس يقتحم مجال الغناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
يستعد الفنان أحمد فلوكس لطرح أغنية جديدة له، لتكون تلك التجربة الاحترافية الأولى له بمجال الغناء.
وكشف "فلوكس"، عن الأغنية خلال لقائه ببرنامج ET بالعربي، قائلًا إنه سيطرحها في بداية العام الجديد 2021، والأغنية إيقاعية وليست رومانسية: "إذا عجبت الجمهور هصورها فيديو كليب".
وأضاف: "هي فكرة مجنونة جوايا وحبيبت أعبر عنها من خلال الأغنية، وممكن الجمهور ينتقدها لو خرجت بشكل غير مناسب".
من ناحية أخرى، تعاقد فلوكس مؤخرًا على مسلسل "زكريا سفينة نوح"، وهو من تأليف محمد الشواف، ومن إخراج حسام الجوهري.
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