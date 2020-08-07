فيديو| هيفاء وهبي تستعرض منزلها المنهار: "من أين نبدأ؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عددا من مقاطع الفيديو، التي تظهر التلفيات التي تعرض لها منزلها، على أثر الانفجار الذي وقع أول أمس الثلاثاء، في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

وتساءلت "هيفا"، من خلال "استوري إنستجرام"، من أين تبدأ إعادة بناء منزلها بعد وصوله لهذه الحالة الانهيار.

وكشفت هيفا في أحد الفيديوهات عن مكان جلوسها المفضل بجوار الشرفة، ولكنها لم تجلس في هذا المكان يوم الانفجار من حسن حظها، إذ كانت تتواجد في موقع التصوير.

من ناحية أخرى، تواصل هيفاء وهبي تصوير مسلسل "أسود فاتح"، بعد توقفه لفترة بسبب كورونا، والمسلسل من بطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.