محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
وجهت داليدا عياش، زوجة المطرب اللبناني رامي عياش، رسالة شكر، لكل من سأل عنها، بعد تعرضها للإصابة في انفجار مرفأ بيروت.
وكتبت داليدا، عبر حسابها على "إنستجرام": "بشكر من كل قلبي كل اللي اتطمن وسأل عني، حسيت إني عندي عيلة كبيرة".
وأضافت: "بدي أقول أنو جروجي والحادث وكل الكابوس ما شي قدام آلام الناس يللي فقدوا ناس غاليين على قلوبهم، أو انصابوا بتشوهات".
وتابعت: "قلبنا عم يتقطع على بيوت، يللي عم تحترق، والله يصبر قلب كل أم وأب وطفل وشاب وصبية".
وتعرضت داليدا لإصابة في يدها وانتشرت فيديوهات لها وهي غارقة في الدماء، جراء الانفجار، إذ كانت تتواجد بالقرب من موقع الانفجار، فيما كان زوجها المطرب رامي عياش في المنزل.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة رامي عياش بعد إصابتها في انفجار بيروت: "ليست شيء قدام آلام الناس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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