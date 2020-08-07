مصطفى شوقي: لم أتوقع نجاح أغنية "ملطشة القلوب"

تألق المطرب مصطفى شوقي، في أداء أغنيته "ملطشة القلوب"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "on e".
وقال شوقي، إنه لم يخشَ من كلمات الأغنية، مضافًا: "الكلام الجديد بيشدني جدًا وعندي جرأة ومش بختار أي كلام، ومكنتش خايف من الأغنية".
معه وأحبه".
وأضاف، أنه لم يخشَ التعامل مع المنتج نصر محروس بالرغم من أزمته مع بهاء سلطان، مردفًا: "أفضل تجربة كل شيء بنفسي، وأنا أعرف حقوقي وواجباتي، كما ان الاتفاق حتى لو كان بالكلمة فقط فهو مهم أيضًا، كما أنني مرتاح في التعامل
وتابع: "نصر محروس أخويا الكبير، وما يقال عن كثرة مشاكله غير صحيح بالمرة، وهو ليس طماعا كما يشاع عنه، ويبذل كل ما يستطيع لمساعدة الفنانين والنجوم الذين يتعاونون معه".
وأوضح، أنه لم يتوقع النجاح الكبير الذي حققته أغنيته "ملطشة النجوم"، مردفًا: "في البداية كنت مخضوض بشكل كبير، ومكنتش متخيل اللي حصل، لكن بعد كده دخلت في الأجواء".
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