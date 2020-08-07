غادة عبد الرازق تخوض سباق رمضان 2021 بموسم الحساب

تخوض الفنانة غادة عبد الرازق سباق دراما رمضان 2021 بالمسلسل الجديد "موسم الحساب"، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيل المسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة، واسم المسلسل مبدئي ومن المنتظر أن يتم تغييره مع بدء التصوير.
المنعم، وهو من إخراج عبد المنعم ربيع.
وتتدرب غادة عبد الرازق حالياً علي "الباليه" لتتمكن من العمل علي شخصية فيلمها الجديد "حفلة 9" والذي تقوم ببطولته مع طارق لطفي، وأحمد وفيق، ومحمود البزاوي، وطارق صبري، ونهال عنبر وكمال أبو رية، والطفلة جنات عبد
يذكر أن غادة عبد الرازق شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "سلطانة المعز"، وهو بطولة محمود عبد المغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، أحمد ماجد، رنا رئيس، طاهرة، مي الغيطي وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.
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