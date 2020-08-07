تراند اليوم : ناصيف زيتون ينعى شهداء انفجار بيروت برسالة مؤثرة

توجه الفنان السوري ​ناصيف زيتون برسالة الى الشعب اللبناني الذي سلم من إنفجار مرفأ بيروت ونعى جميع الشهداء الذين سقطوا في هذه الحادثة، وذلك عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي كاتباً: “الحمدالله على سلامة اللي سلم. والله يرحم جميع الشهدا و يصبر اهاليهم و يشفي كل مصاب و لا يضر حدا بهالبلد الغالي ونشالله خاتمة الأحزان لكل شخص بـ لبنان”.

وتمنى العديد من المتابعين الصحة والسلامة لناصيف زيتون الذي يعيش حاليا في لبنان في منطقة الأشرفية وتمنوا للبنان أن يجتاز هذه المرحلة الصعبة بأسرع وقت ممكن.