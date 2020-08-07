تراند اليوم : بالفيديو .. ندي بهجت تكشف عن كواليس ليالينا 80

كشفت الفنانة ندى بهجت، في فيديو حصري لـ صدى البلد، عن كواليس مسلسل “ليالينا 80” الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية.

وكشفت ندى بهجت عن تفاصيل شخصيتها التي قدمتها في المسلسل، وكيف تعاملت مع النجوم المشاركين في العمل، ورصدت تفاصيل وأسرار جديدة عن العمل الرمضاني الناجح.