تراند اليوم : الحكومة جابت حقها .. القبض علي المتهمين بالإعتداء علي ريهام سعيد – شاهد

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 5 أشخاص، مرتكبي واقعة الاعتداء اللفظي على الإعلامية ريهام سعيد أثناء وجودهم بأحد الشواطئ في منطقة مارينا.

وجاء ذلك بعدما نشرت ريهام سعيد مقطع فيديو على موقع Facebook، تتحدث فيه عن تعرضها لاعتداء لفظي من قِبل بعض الأشخاص أثناء تواجدها بالشاطئ لطلبهم التقاط صورة تذكارية معها، كونها إحدى الشخصيات المشهورة، ورفضها ذلك.

وحررت سعيد محضرا بالواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعند رفض الشاكية التقاط الصورة معهم واحترام خصوصياتها، تلفظ أحدهم بعبارة أثارت حفيظتها فحدثت بينهم مشادة كلامية تدخل إثرها بعض رواد الشاطئ لفضها، وانصرفوا عقب ذلك وتلاحظ لهم قيامها بتصويرهم بهاتفها المحمول، واتخذت الإجراءات القانونية.