فن ومشاهير

تراند اليوم : شاهد..لقطات مروعة توضح دمار منزل الفنانة السعودية وعد في بيروت

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سماح محمد 0 تبليغ

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نشرت الفنانة وعد على حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة ومقاطع فيديو أظهرت من خلالها الدمار الكبير الذي تعرض له منزلها في بيروت.
وشملت الأضرار تحطماً للنوافذ والأبواب ودمار الاثاث وعلّقت قائلة: “راح بيتي ببيروت كله لا حول ولا قوة الا بالله الحمد لله على كل حال الله يرحم العالم ويعوضنا خير”.
وتعاطف معها العديد من المتابعين الذين تمنوا لها الصحة والسلامة.
وعلقت وعد على انفجار مرفأ بيروت قائلة: “كان ناقصهم هالشي بعد حرام. الله يعين أهل بيروت والله هالسنة صعبة عالجميع لكن عندهم شي غريب. الله يرحم اللي راحو ويشفي اللي اتعوروا كثير أخبار شينة. العالم بقبرص سمعوا الانفجار والله كلمت أصحابي عندهم حالة ذهول يقولوا عمرنا ما مر علينا هالشي بدون حرب يا رب يسلمهم من كل شر. اللبنانين مايستاهلوا إلا كل خير أنا عشت معاهم شعب يحب الحياة”.

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راح بيتي ببيروت كله لاحول ولا قوه الا بالله الحمد لله علي كل حال 😭 الله يرحم العالم ويعوضنا خير #وعد #بيروت #انفجار

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