تراند اليوم : بهذة الصورة .. نانسي صلاح تتطمأن جمهورها بعد إصابتها في إنفجار بيروت – شاهد

طمأنت الفنانة نانسى صلاح متابعيها على حالتها الصحية بعد إصابتها فى انفجار بيروت ونشرت صورة لها من داخل المستشفى من خلال خاصية ستورى عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وعلقت على الصورة: “الحمدلله على كل شئ”.

وكانت تتواجد نانسى صلاح فى بيروت لتصوير مشاهدها الأخيرة من مسلسل “اسود فاتح”.

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مسلسل “أسود فاتح” “تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وسلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار ورانيا منصور وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.

وتدور أحداث مسلسل «أسود فاتح» فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق والإثارة حول فتاة تتعرض لعديد من الأزمات فى حياتها.