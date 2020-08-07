تراند اليوم : شاهد.. ماغي بوغصن : “نحن في وطننا مثل الطفل اليتيم”

أعربت الممثلة اللبنانية ​ماغي بوغصن عن استيائها الشديد من الأوضاع التي تشهدها بيروت في هذه الفترة، وغضبها من المسؤولين، قائلة: “نحن في أوطاننا أيتام”.

وكتبت بوغصن، عبر حسابها الشخصي : “نحن الشعب اللبناني العظيم، نحن منكوبون، منهارون، عالم اختربت بيوتا شهداء، منصابين، بيوتنا تكسرت، ما بيشيلنا إلا رحمة الله، ما إلنا غيرك يا الله، ما إلنا حدًا، ولا حدًا”.

وعلقت ماغي بوغصن على زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون الى لبنان، صباح اليوم، قائلة: “ماكرون نزل على الشارع يوقف جنب الشعب المنكوب، يسمعن، يقلنا أنا حدكن، مين عمل متلو؟ وين مخبايين، نحن متل الطفل اليتيم يلي شاف حدا بيحبه وبيعطفه عليه وعم يقلو ما تخاف أنا حدك”.

ودعت بوغصن جميع اللبنانيين للتضامن والمساهمة في مساعدة بعضهم البعض من أجل اجتياز هذه المحنة: “الظروف صعبة كتير. كل حدا قادر يساعد رجاءً ما يقصر. المساعدة مادية او معنوية بتعمل فرق كبير. الله مع لبنان الله يحمي لبنان”