تراند اليوم : ضاع عمري .. منزل المذيع عادل كرم أصبح رمادا – إتفرج

نشر المذيع والإعلامي عادل كرم صورة لمنزله بعد تحطمه بالكامل أثر الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت قبل أيام.

وعلق عادل كرم على الصورة قائلا: “يا ضيعان العمر والله يرحم كل الشهداء ويشفي الجرحى”.

وقال رئيس الصليب الأحمر اللبناني لقنوات تليفزيونية محلية،، إن عدد القتلى جراء الانفجار الهائل الذي هز بيروت أمس الثلاثاء بلغ نحو 135 قتيلا وإن مزيدًا من الضحايا لايزالون تحت الأنقاض.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر سوشيال ميديا تصاعد أعمدة الدخان في السماء بموقع الحادث، وأثار الحريق وتحطم بعض المنشآت المجاورة لموقع الحادث.