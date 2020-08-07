انفجار بيروت دمر منزل الفنانة السعودية وعد في لبنان.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - استعرضت الفنانة السعودية وعد تدمير منزلها في بيروت جراء الانفجار القوي الذي شهدته العاصمة اللبنانية، ونشرت صوراً ومقاطع فيديو من داخل منزلها، اظهر الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنزل.

وعد ارفقت الصور والفيديوهات بتعليق كتبت فيه: «راح بيتي ببيروت كله لاحول ولا قوه الا بالله الحمد لله علي كل حال .. الله يرحم العالم ويعوضنا خير»، حيث لاقت صور الفنانة تفاعلاً قوياً بين متابعيها وأصدقائها الذين أكدوا أن أهم شئ سلامتها، ودعوا الله أن يعوضها خسارتها خيراً، كما دعوا لأهالي القتلى والمصابين في الحادث بالصبر والسلوان على مصابهم الأليم.

يُذكر أن انفجاراً مدمراً وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، اسفر عن مقتل 137 شخصاً، و5000 مصاباً فضلاً عن المفقودين، حيث تم تمدير عدد كبير من البنايات القريبة من المرفأ وتسبب في دمار وأضرار في الكثير من أحياء بيروت، التي يقطنها نحو مليوني نسمة.

من ناحية أخرى، كشف وعد الشهر الماضي عن اصابة ابنتها الوحيدة «حسناء» بفيروس كورونا، وطلبت من محبيها الدعاء لها بالشفاء، خاصة بعد نقلها لإحدى مستشفيات أمريكا، حيث تتواجد هناك، نتيجة مواجهتها لمشكلة في التنفس.