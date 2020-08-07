شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوي: توابع تفجيرات بيروت ستكون أقوى.. ولطيفة تدعو اللبنانيين لعدم الاستسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان نبيل الحلفاوي إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورد فعل اللبنانيين تجاهها تنبى بأن توابع الانفجار ستكون أقوى مما نتوقع.

وغرد نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا :"زيارة ماكرون ورد فعل اللبنانيين تجاهها وتصريحاته خلالها والتي ستستدعي مواقف مضادة .. تنبئ بأن توابع الانفجار ستكون أقوى مما نتوقع وربما تتجاوز الحدود اللبنانية".



نبيل الحلفاوي على تويتر

من جانبه، قالت الفنانة التونسية لطيفة عبر تويتر أيضا :"إلى كل طاغية متمسك بالكرسي.. إلى كل طاغية مستهين بشعبه بأرضه ببلده حسبي الله ونعم الوكيل لبنان لا يستحق ما هو فيه.. أملي كبير في أبنائها و شعبها أن ينهض ببلده.. يا لبناني لا تستلم".

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وأعربت الفنانة التونسية لطيفة عن حزنها الشديد للأوضاع التي يشهدها لبنان خاصة بعد التفجيرات التي هزت العاصمة "بيروت" مؤخرا، وأدت إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف من اللبنانيين.

وغردت الفنانة لطيفة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصيل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس :"بداخلى حزن كبير على بيروت حبيبتي وعلى وجع ناسها وبيوتها وشوارعها.. يارب يقويكم وتعدوا هالمحنة الصعبة جدا . كم انا فخوره بشبابكم وبناتكم الى نزلوا الشوارع ينظفوا ويساعدوا انتم فقط الأمل الحقيقى للبنان... بيروت في قلوبنا.. وقفة عز مع لبنان".

من جانبها أعرب الفنان راغب علامة عن شكره الشديد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد زيارته العاصمة اللبنانية "بيروت" والذي أعلن عن مؤتمر دولي لجمع المساعدات إلى الشعب اللبناني، حيث علق راغب علامة عبر تويتر قائلا :"شكرا ماكرون".

كما هاجم النجم اللبناني راغب علامة، الحكومة اللبنانية لما آلت اليه الأوضاع في بلاده وآخرها كارثة انفجار مرفأ بيروت وسقوط عشرات الضحايا وآلاف الجرحى، وغرد راغب علامة على حسابه بـ"تويتر"، قائلا: "المبكي في بلدنا أنه في الوقت الذي تعمل الدول في العالم لمساعدة الشعب اللبناني تجد المسؤولين في بلدنا يسرقون أموالنا وماضينا ومستقبلنا وأملنا ولقمة عيش الفقراء. ومستقبل شبابنا ! العار العار عليكم يا مسؤولي لبنان".