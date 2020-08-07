شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوقى: كافحت 20 سنة قبل ملطشة القلوب والناس بتشبهنى بالكينج محمد منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب مصطفى شوقى، إنه لم ييأس أبدًا فى مشواره الفنى، لكنه أصاب بالإحباط ولديه إصرار كبير على النجاح، كما كافح على مدار 20 عاما قبل طرح أغنية ملطشة القلوب، متابعا ولما طرحت الأغنية فرحت لما خدت لايك واحد، وببقى سعيد جدًا لما 3 أشخاص يسمعوا أغنيتى.

وأضاف مصطفى شوقى، خلال لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة فى برنامج " كل يوم" الذى يذلع على قناة on ، " أنا فخور بغناء الأغنية الوطنية "أبويا وصاني" وتوقيت طرحها كان رائعًا للغاية، وكان اختيارها منذ البداية رائعة، وحققت نجاحًا كبيرًا.

كما تابع إن عدد كبير شبهه بالكينج محمد منير، و أنه التقى به مرة واحدة عند الفنان حميد الشاعري في عام 2007 و كان من المفترض أن يتعاونا في أغنية وطنية لكنها لم تتم في نهاية المطاف، لافتا أنه حضر هذا اللقاء منذ بدايته، وقد كان إنسانا جميلًا ومتواضعًا للغاية".

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وأضاف، أنا مصطفى شوقي بس مش بحاول أكون محمد منير، وتشبيهي به شرف، لكن التشبيه مش في الشكل بس، ولو حلقت شعري مش هكون شبه محمد منير، لكن بيقولوا إني من مدرسته ومدرسة أحمد منيب في الغناء وهى مدرسة خطيرة جدًا ومحدش بيقرب منها".