شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تلعب الجولف: لم أزور النادى منذ الطفولة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة الكولومبية شاكيرا، عبر حسابها بموقع انستجرام، "فيديو" خلال ممارستها لعبة الجولف،نال إعجاب جمهورها، موضحة أنها لم تزورالنادى منذ طفولتها.

وعلقت قائلة:" كنت أخر مرة في الثانية من عمري ولم أذهب بعدها إلى نادي (جولف!)".

يشار إلى أن الفنانة الكولومبية شاكيرا، أعربت عن فخرها بالمشاركة في الحفل العالمى لجمع التبرعات لمواجهة جائحة كورونا، ضمن عدد من النجوم العالميين، قائلة: "لقد تشرفت بكوني جزءًا من مجموعة من الفنانين الذين يرفعون أصواتهم في هذه اللحظة الحرجة".







وقالت شاكيرا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "لقد تشرفت بكوني جزءًا من مجموعة من الفنانين الذين يرفعون أصواتهم في هذه اللحظة الحرجة من تاريخنا".

وطالبت شاكيرا جمهورها بالانضمام لدعوة قادة العالم لإتاحة علاج كوفيد 19 للجميع"، ويستهدف الحفل لجمع التبرعات للمساعدة في محاربة فيروس كورونا المستجد في إطار مبادرة مشتركة بين منظمة Global Citizen والمفوضية الأوروبية.

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وقالت شاكيرا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"يا لها من فرحة للغناء والأداء، لكم في حفل الليلة #GlobalGoalUnite انضمو إلينا لدعوة قادة العالم لإتاحة علاج كوفيد 19للجميع".

وقدم عدد من النجوم العالميين الحفل الذى نقله التلفزيون وتم عرضه على مواقع التواصل الإجتماعي أمس السبت، لجمع التبرعات للمساعدة في محاربة فيروس كورونا المستجد في إطار مبادرة مشتركة بين منظمة Global Citizen والمفوضية الأوروبية، وعلي رأس النجوم النجمة شاكيرا ومايلي سايرس و جاستن بيبر وأشر وفريق كولد بلاي وعدد آخر من النجوم.

وتهدف المبادرة التي أُطلق عليها اسم “Global Goal: Unite for Our Future” إلى جمع مليارات الدولارات في شكل تبرعات خاصة وعامة للإسهام في الحد من تأثير الجائحة على المجتمعات المهمشة، وفقا لموقع "deadline".