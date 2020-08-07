شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح العرض المسرحى "سيد درويش" بحضور أبطاله لقاء سويدان وميدو عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل منذ قليل، فريق عمل العرض المسرحى "سيد درويش" بإفتتاح أولى أيامه على مسرح البالون والذى يشارك في بطولته كل من الفنانة لقاء سويدان وميدو عادل وذلك بعد انتهاء فريق العمل من جميع الاستعدادات قبل موسم العيد .

وأجرت أسرة المسرحية العديد من البروفات على مدار الأشهر الماضية خاصة وأن العرض يحتوى على العديد من الأغانى والاستعراضات المتنوعية، فيما يصادف افتتاح المسرحية مع عيد ميلاد بطلة العرض لقاء سويدان والتي تقوم بدور الست جليلة.

واعربت الفنانة لقاء سويدان عن سعادتها بتقديم شخصية جليلة التي قدمتها الفنانة هند رستم وسعيدة بوقوفها امام عدد من الفنانين من ضمنهم محمد عادل وسيد جبر واخرون بالإضافة إلى المخرج اشرف عزب.

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مسرحية "سيد درويش" من بطولة، لقاء سويدان، ميدو عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد ‏العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى ‏ ‎.

يعد عرض " سيد درويش " من دراما السير الذاتية عن فنان الشعب سيد درويش ، وتدور أحداثه حول المحطات الهامة في حياته ومواقفه الوطنية ، وكذلك إسهاماته الفنية التى أثرى بها الفن ، وأهم المتغيرات التى أدخلها الفن ، حيث قام سيد درويش بعمل نقلة نوعية للموسيقي العربية وعبر عن فئات كثيرة من المجتمع وكذلك مشاكل الطبقات المهمشة .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان الجزء الثانى من مسلسل "البيت الكبير" والذى شاركت فى بطولته إلى جانب لوسى، وسوسن بدر، مجدى كامل، وريم بوشناق، وحجاج عبد العظيم، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز وإيمان أيوب، وتأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.