شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق يقطع أجازته الصيفية ويعود القاهرة لعقد جلسات عمل لمسلسله "فى يوم وليلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد النجم أحمد رزق من مدينة الساحل الشمالى وقطع أجازته الصيفية لعقد جلسات عمل اليوم الخميس فى شركة سينرجى، للإستقرار على الأبطال المشاركين معه فى مسلسله الجديد "فى يوم وليلة"، ومقرر أن يبدأ رزق تصوير العمل مطلع الشهر المقبل بعد الإنتهاء من تعاقدات النجوم، وسوف يتم الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيري عادل، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى 35 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى.

ويخوض أحمد رزق تجربة دراما الساسبنس والتشويق للمرة الثانية على التوالى بعدما قدمها فى مسلسله الأخير "بخط الايد"، حيث يبتعد رزق مرة أخرى عن الكوميديا التى اشتهر بها فى معظم أعماله، ويعمل القائمون على "فى يوم وليلة" على وضع الخطوط العريضة على الموضوع والشخصيات قبل بدء عملية ترشيح الفنانين.

ويكرر أحمد رزق تجربته مع المخرجة شيرين عادل بعدما قدما سوياً مسلسل "بخط الايد" من نوعية الـ 45 حلقة والذى تم عرضه مطلع شهر يناير الماضى وشارك فى بطولته إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم،محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى ظهرت كضيفة شرف وهو من تأليف هالة الزغندى.

يذكر أن أحمد رزق شارك مؤخراً كضيف شرف فى فيلم "لص بغداد" الذى تم طرحه فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى ومستمر فى دور العرض حالياً، وهو بطولة محمد امام و فتحى عبد الوهاب وياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن وتأليف تامر ابراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.