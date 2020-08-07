شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم لمسؤولي لبنان: انتبهتوا تحذفوا جملة من أغنية وما انتبهوا تشيلوا 2750 طن مواد متفجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة نانسي عجرم على التفجيرات التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت وأسفرت عن استشهاد العشرات وإصابة الآلاف بين اللبنانيين، حيث غردت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة :"انتبهتوا تشيلوا جملة من أغنية لأنه فيها كلمة "ثورة" وما انتبهتوا تشيلوا ٢٧٥٠ طن مواد متفجرة من مرفأ بيروت؟".



نانسي عجرم

وكان حفل بمناسبة عيد الجيش اللبناني قد أثار موجة من الغضب في لبنان بعد حذف جملة تتضمن كلمة ثورة من أغنية شهيرة لنزار قباني وماجدة الرومي، حيث عوضت الجوقة الموسيقية مقطع "إن الثورة تولد من رحم الأحزان" من الأغنية الأصلية، بالإيقاع الصوتي التالي "إن الثورة إن الثورة لا لا لا لا لا".

من جانبها أعربت الفنانة سيرين عبد النور عن شكرها للسفيرة اللبنانية في الأردن بعد تقديم استقالتها، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على حسابها الشخصي على تويتر :"فخورين فيكي سفيرة لبنان بالاردن ترايسي شمعون قدمت استقالتها".

كما هاجمت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الحكومة اللبنانية بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان في أعقاب انفجار بيروت الضخم .

وغردت سيرين عبر حسابها على تويتر، قائلة: "تعلموا كيف بتكون المسؤولية: رئيس فرنسا بيكبر القلب بينما انتم بتحرقوا القلب! رئيس فرنسا رجل مسئول بينما إنتم لا مسؤولين! رئيس فرنسا حضن شعب لبنان بينما انتم حرقتوا شعب لبنان! رئيس فرنسا بيعرف يعمّر... بينما إنتم بس بتعرفوا تهدموا ".

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كما حرص عدد من الفنانين على الاطمئنان على صحة الفنانة نادين نسيب نجيم لإصابتها فى تفجير بيروت، الذى وقع الثلاثاء، متمنين لها الشفاء العاجل وغردت الفنانة ديانا حداد، قائلة:" ألف الحمدلله على سلامتك حبيبتي نادين وسلامة عيلتك ..الله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى شو بدنا نقول إلا الله كبير وفوق كل ظالم الله يحمى لبنان" .

وكتبت الإعلامية وفاء الكيلانى، قائلة:" الحمد لله على سلامتك نادين وسلامة ولادك الوجع أكبر من أي كلام ربنا يلطف بلبنان وأهله"، وقالت الفنانة هند صبرى،:" حمد الله على سلامتك نادين الله يقويكي و يقوي كل شعب العظيم على هالمحنة الصعبة نحن معكم".

أما الفنانة كارمن لبس، قالت "تسلميلي ألف الحمدلله عسلامتك وسلامة ولادك.. أما السلامة النفسية فبدها شوية وقت". فيما كتب الفنان إيلى أبو نجم، قائلا :"الحمدلله على سلامتك.. انكتبلك عمر جديد أنتى قوية وبإيمانك بالله بترجعي أقوى لولادك وكل اللي بحبوكي".