شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوقى: نصر محروس أخويا الكبير وما يقال عليه غير صحيح بالمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب مصطفى شوقى، إن المنتج نصر محروس يتعامل معه بكل حب وأنه لم يقلق من التعامل معه ولم يستمع إلى الكلام الذى يقال عنه.

وأضاف مصطفى شوقى، فى لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامج "كل يوم " الذى يذاع على قناة on، أنه لم يخف من التعامل مع المنتج نصر محروس ولم يستمع إلى الكلام الذى يقال عنه، قائلاً: "أنا مبخفش من أى حد يقال عليه حاجة أنا اللى أحكم من نفسى وفى التعامل وكل واحد عارف حقوقه ووجباته الموضوع مش ورق خالص ومشكلته مع مطرب آخر مقلقتش منه خالص ويقال عليه الكلام ده من زمان ولكن نصر محروس أخويا الكبير وما يقال غير صحيح بالمرة مش طماع خالص وبيتعامل بشكل عادل".

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وعن النجاح الكبير لأغنية "ملطشة القلوب"، رد قائلاً: "اتخضيت من النجاح والتميز فى اختيار الكلام هو سبب النجاح وأغنية ضارب علوى أغنية كلامها جديد جدًا والآذن مش واخدة تسمع على الكلامات دى فى الأغنية بس بعد كذا مرة هتتعود عليها".

وطرح المطرب مصطفى شوقى جديدة من كليب "ضارب عليوى" التى ‏طرحها منذ أسبوع، بدون مشاهد الراقصة، بعد انقادات مشاهد الراقصة التى ‏شاركته الكليب فى نسخته الأولى رغم الإشادة بالأغنية وموسيقاها إلا أن ‏الانتقادات جعلت المنتج نصر محروس يفضل تصوير نسخة أخرى من ‏الكليب.‏