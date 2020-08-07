شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تفاجئ العالم وتكشف عن اسم فنانة تحلم بالعمل معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " سيلينا جوميز " واحدة من أهم و أشهر نجمات الغناء في العالم ، حيث تمتلك النجمة الشهيرة شعبية جارفة ، وادلائها عادة باي تصريح يثير الجدل مهما كان بسيط .

ظهرت سيلينا جوميز بأحد البرامج لتتحدث عن خطتها الآن الخاصة بالعمل، لكنها لم تذكر انها في مرحلة اعدادا البوم غنائي جديد ، بل ركزت علي الإعلان أنها تتمني العمل على عمل موسيقي يجمعها بواحدة من أهم نجمات الغناء بالعالم و هي النجمة العالمية تايلور سويفت ، و ذلك حسب موقع " جاست جيرد " .

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و من المعروف أن المغنية والممثلة البالغة من العمر ( 28 عام ) هي صديقة مقربة لتايلور البالغة من العمر ( 30 عام ) و ذلك منذ سنوات طويلة ، وقد تحاول النجمتين دائما اظهار دعمهما لبعضهم البعض .

قالت سيلينا جوميز : "لطالما حلمت بعمل أغنية مع تايلور سويفت ، ففي الحقيقة كلانا يريد القيام بهذه الخطوة و متحمسين لها ، و لأننا مقربين فيبدو الأمر و كأنه عائلي فهي أفضل صديقة لي ، و تحدثنا عن هذه الخطوة بالتأكيد ".



تايلور وسيفت و سيلينا جوميز (1)