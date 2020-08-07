شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تشن هجومًا عنيفًا على مسئولى لبنان.. اعرف قالت ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقدت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، المسئولين فى بلادها بعد حادث انفجار مرفأ بيروت، حيث كتبت عبر حسابها على تويتر: "يا عيب الشوم على المسئولين اللى ما عم يسألوا على هالناس اللى تشرّدوا وراحت بيوتهم وصاروا عالطريق!! لولا الشباب والصبايا اللى عم يتطوعوا يساعدوا وينظفوا ما كان حدا تطلع فيهن!! ولو هالقد رخيص الشعب طلع بالنسبة لإلكن وما ليه قيمة! ولك انتو شو الحيوان كان حسّ على دمّو".

وتابعت نيكول: "ياريت السياسيين يتعلموا من الرئيس ماكرون، الشفافية بالحوار والخطاب فى أبسط من هيك؟! بس لا نحنا عنا كلّو تَخْتَخْ".

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من ناحية أخرى، روت النجمة اللبنانية نيكول سابا، لحظات الرعب التى أصابتها جراء انفجار بيروت، قائلة: أنا الحمد لله بخير وكويسة وعيلتى أيضا بخير، بس كنت فى حالة قلق شديدة وكنت عاوزه أجرى أروح البيت عشان اطمئن على العائلة".

وأضافت نيكول سابا فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، كنت خارج المنزل وكنت متواجده فى إحدى العمارات فى الدور الثامن لحظة وقوع الانفجار فى منطقة قريبة من بيتى، وكنت بحسب إنه زلزال أو حاجة بتحصل فى العمارة بس اللى أنا فيها واضطريت أجرى وأنزل سلالم بسرعة وكانت حالة قلق رهيبة عشان أرجع البيت.

وتابعت، النهاردة كان أول يوم البلد تفتح بسبب كورونا والشوارع كانت زحمة والسير مقفول، ولما سمعت أن الموضوع انفجار مش مجرد زلزال فى العمارة اللى كنت فيها والزجاج متكسر فى كل مكان، كنت عاوزه اجرى على البيت عشان أطمئن على العيلة، وبجد المنظر كان رهيب والاحساس لا يتوصف أبدا.

واختتمت حديثها، اللى حصل ده كارثة ومصيبة كبيرة لأن لبنان والشعب اللبنانى فيه اللى مكفيه ومش ناقص من كورونا لوضع اقتصادى سيئ لانفجار وضحايا، وربنا يكون فى عون المتضررين ويرحم الضحايا اللى راحوا، إحنا محتاجين الناس تصلى لنا وربنا يعدى المرحلة دى على خير.