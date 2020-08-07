شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: "بندهش لما بسمع معلومات جديدة عني أنا شخصيًا معرفهاش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد رمضان، عبر حسابه بموقع فيس بوك، صورة جديدة له يبدو من خلالها مندهشًا، سخر من خلالها من بعض الأنباء والتي لم يعرف عنها شيئًا، دون توضيح.





ونشر محمد رمضان، عبر حسابه بموقع فيس بوك صورته يبدو من خلالها متعجبا ومندهشا، قائلاً:" لما بسمع معلومات جديدة عني أنا شخصيًا معرفهاش".

من جانب آخر، قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامى مجدى حلمى، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتى يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التى لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، لجلسة 5 سبتمبر المقبل، وإحالة القضية إلى لجنة ثلاثية من مكتب خبراء المحكمة.

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يشار أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان، كليبة الجديد "تيك توك" الذي طرحه منذ أيام مع النجم سوبر ساكو والتي تصدرت التريند في بعض الدول التى حققت فيها الأغنية نجاحا كبيرا

"‎‎تيك توك" تم تصويرها ما بين مصر وأمريكا، وصور كل نجم الأغنية ‏فى ‏بلده‎..‎‏ ويعد هذا التعاون الذى جمع بين رمضان وساكو، ‏ليس الأول‏لرمضان ‏مع نجوم من خارج القطر المصرى، بل سبق وتعاون مع ‏النجم المغربى ‏سعد لمجرد فى أغنية إنساي"‎.