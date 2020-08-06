هند صبري: “لا يليق الحزن ببيروت.. فضلها كبير علينا”

متابعة بتجـــــــــــرد: أعادت الممثلة هند صبري نشر صور تكشف جهود أهل لبنان لتنظيف الشوارع وإزالة الركام الناتج عن انفجار بيروت، وطالبت الجميع بالتوقف عن الحزن لأنه لا يليق بالمدينة الأكثر بهجة.

وقالت: “بيروت.. خيرها سابق.. أناس كثيرة اعتبروها ملجأ ومأوى من الحزن والاكتئاب، أكثر مدينة تشعرك براحة نفسية وتعطيك طاقة إيجابية في أحلك أيامك حتى وهي في أحلك أيامها”.

وأضافت: “أنا شخصياً لدي أهل وأصدقاء في بيروت طالما وضعوني فوق راسهم ولم يشعروني أبدا أنني غريبة وأنا وسطهم، دائما بيروت تتجمل وتفتح الأبواب وتشد من أزر زوارها حتى وهي في لحظات حزنها، من عرف بيروت بكى اليوم وغضب مع أهلها، لا تستحق أبدا هذه النكبات المتتالية”.

وختمت: “بيكفي مثل ما تقولون. بيروت ما يلبقلها الحزن، وجعكم وجعنا ونكبتكم نكبتنا ودعمكم بما نقدر عليه واجب علينا”.