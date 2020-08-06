متابعة بتجـــــــــــرد: أعادت الممثلة هند صبري نشر صور تكشف جهود أهل لبنان لتنظيف الشوارع وإزالة الركام الناتج عن انفجار بيروت، وطالبت الجميع بالتوقف عن الحزن لأنه لا يليق بالمدينة الأكثر بهجة.
وقالت: “بيروت.. خيرها سابق.. أناس كثيرة اعتبروها ملجأ ومأوى من الحزن والاكتئاب، أكثر مدينة تشعرك براحة نفسية وتعطيك طاقة إيجابية في أحلك أيامك حتى وهي في أحلك أيامها”.
وأضافت: “أنا شخصياً لدي أهل وأصدقاء في بيروت طالما وضعوني فوق راسهم ولم يشعروني أبدا أنني غريبة وأنا وسطهم، دائما بيروت تتجمل وتفتح الأبواب وتشد من أزر زوارها حتى وهي في لحظات حزنها، من عرف بيروت بكى اليوم وغضب مع أهلها، لا تستحق أبدا هذه النكبات المتتالية”.
وختمت: “بيكفي مثل ما تقولون. بيروت ما يلبقلها الحزن، وجعكم وجعنا ونكبتكم نكبتنا ودعمكم بما نقدر عليه واجب علينا”.
كانت هذه تفاصيل خبر هند صبري: “لا يليق الحزن ببيروت.. فضلها كبير علينا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.