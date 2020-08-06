نيكول سابا تهاجم السياسيين اللبنانيين وتدعوهم للتعلم من ماكرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

هاجمت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، المسؤولين في بلدها، لعدم الاهتمام بالسؤال عن الضحايا، من الانفجار، داعية إياهم للتعلم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكتبت نيكول، عبر حسابها على "تويتر": "يا عيب الشوم على هالمسؤولين يلي ما عم يسألو على هالناس الي تشرّدوا وراحت بيوتن وصاروا عالطريق!! لولا الشباب والصبايا يلي عم يتطوعوا تيساعدو وينظفو ما كان حدا تطلع فيهن!! ولووو هالقد رخيص الشعب طلع بالنسبة لإلكن وما الو قيمة!ولك انتو شو الحيوان كان حسّ على دمّو".

Advertisements

وأضافت سابا في تغريدة أخرى: "ياريت هالسياسيين يتعلموا من الرئيس ماكرون: الشفافية بالحوار والخطاب في أبسط من هيك؟!".

ويهاجم الكثير من الفنانين، السياسيين في لبنان دائما بسبب الفساد في البلاد، ويدعون للمظاهرات.

ووقع انفجار ضخم هز العاصمة اللبنانية بيروت، قبل يومين، أسفر عن وفاة قرابة 200 قتيل، فضلا عن آلاف المصابين.