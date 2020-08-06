الحلفاوي: "زيارة ماكرون تنبئ بأن توابع الانفجار ستكون أقوى من المتوقع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى بيروت، عقب الانفجار.

وكتب الحلفاوي: "زيارة ماكرون ورد فعل اللبنانيين تجاهها وتصريحاته خلالها والتي ستستدعي مواقف مضادة.. تنبئ بأن توابع الانفجار ستكون أقوى مما نتوقع وربما تتجاوز الحدود اللبنانية".

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وزار ماكرون لبنان، اليوم، وأعلن الرئيس الفرنسي فور وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، حيث كان في استقباله نظيره اللبناني ميشال عون، أنه يريد تنظيم مساعدة دولية إثر الانفجار الضخم الذي وقع بمرفأ العاصمة اللبنانية الثلاثاء.

وحذر ماكرون من أن لبنان سيواصل "الغرق" إذا لم تُنفذ إصلاحات يضعها المجتمع الدولي شرطا لحصول لبنان على دعم يخرجه من دوامة الانهيار اقتصادي.

وقوبلت زيارة ماكرون بالترحيب من عدد من اللبنانين، والتقطت صورا وهو مع اللبنانيين في الشوارع، ووصل الأمر إلى أن الفنانة اللبنانية كارمن لبس دعت ماكرون لإعادة الانتداب الفرنسي على بلادها.