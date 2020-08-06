انتحار النجم الهندي سمير شارما داخل مسكنه في مومباي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
عثرت قوات الأمن الهندية، على جثة النجم الهندي سمير شارما، مُعلقًا في سقف مطبخ شقته في مالاد بمومباي.
وحسبما ذكرت العديد من المواقع الهندية، فإن الشرطة لم تجد أي أوراق أو مذكرات تُفيد بانتحاره، بينما أكدت التحقيقات أن الوفاة حدثت منذ يومين.
سمير شارما بدأ مسيرته من خلال البرنامج التليفزيوني، Dil Kya Chahta Hai، ثم حصل على دور "كريشنا أجاروال" في المسلسل الشهير "جار جار كي"، كما عمل كممثل دور ثانٍ في Kyu Ki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi، ثم لعب دورًا رئيسيًا في Left Right Left.
وقدم أول فيلم له مع Hasee Toh Phasee ولعب شقيق سيدهارث مالهوترا في الفيلم.
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