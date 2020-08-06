فيديو| فيفي عبده تعزي اللبنانيين وتعتذر لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو لها، عبر حسابها على إنستجرام.
وظهرت فيفي في الفيديو وهي تتضامن الشعب اللبناني، بعد حادث الانفجار، الذي ضرب مرفأ بيروت، وتشكر من تقدموا لها بالتهنئة على إنجاب ابنتها هنادي، ومقدمة الاعتذار لعدم تمكنها من الرد.
وقالت فيفي في الفيديو: "مساء الفل من مصر أم الدنيا، كلي حزن على اللي حصل في لبنان وربنا يشفي المصابين ويرحم اللي ماتوا، وربنا يرجع لبنان أحسن من الأول، لبنان عزيزة على قلبي، وبحبها، وكل بلد يكون فيها الأمن والأمان".
وأضافت: "بشكر كل الناس اللي هنوني على ولادة بنتي، وبعتذر عن عدم الرد، كنت مشغولة أوي مع بنتي، آسفة لو ماردتش، وعقبال كل الناس".
يذكر أن هنادي ابنة الفنانة فيفي عبده وضعت مولودها، أمس، ونشرت فيفي صورة لها داخل المستشفى.
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