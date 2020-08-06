"داليا المصرية وجمعة والهجان".. حكايات تجسس خلدتها السينما والدراما التليفزيونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تذخر ملفات المخابرات العامة، بقصص وحكايات تسجل قضايا الجاسوسية، بعضها لنماذج مشرفة ضحت بأرواحها لخدمة الوطن، والبعض الآخر نجحت الأجهزة المصرية في كشف خيانتهم. السينما والتليفزيون اقتربا من قضايا الجاسوسية، لما فيها من إثارة وتشويق، وكان للخيال دورًا في بعضها، وإحياءً لذكرى ميلاد جمعة الشوان أو أحمد الهوان التي تمر في شهر أغسطس من كل عام، وهو أحد أهم العملاء الذين شهدهم الصراع المصري الإسرائيلي، نلقي الضوء على أبرز هذه الأعمال..

دموع في عيون وقحة

واحد من أشهر الأعمال التليفزيونية التي قُدمت عن قصة حقيقية مأخوذة من الملفات العامة المصرية، يحكي قصة أحمد الهوان أو كما قدمه الفنان عادل إمام في المسلسل باسم "جمعة الشوان".

جمعة الشوان هو أحد أبناء السويس، مسؤول عن أسرته المكونة من والدته وشقيقه وزوجته، يتلقى عرضًا يكتشف أن من يقف ورائه الموساد الإسرائيلي، يُبلغ الجهات المختصة في مصر، فيطلبون منه خداع الجانب الإسرائيلي والاستمرار في التعاون معهم، لصالح بلده.

عُرض عام 1980، وشارك في بطولته محمود الجندي، معالي زايد، مشيرة إسماعيل، صلاح قابيل، مصطفى فهمي، سيناريو وحوار صالح مرسي، إخراج يحيى العلمي.

داليا المصرية

عام 1982، قدم المخرج رفعت قلدس، والكاتب إبراهيم مسعود، مسلسل "داليا المصرية" بطولة مديحة سالم، حسن يوسف، صلاح ذو الفقار.

يحكي قصة فتاة تضررت أسرتها من قرارات التأميم، فتوافق على العمل لصالح إسرائيل انتقامًا من ثورة يوليو، وتتسبب في استشهاد شقيقها بعدما أخبرت العدو الإسرائيلي بموقع للصواريخ، دون أن تعرف أن شقيقها يعمل هناك، وتنهار بعدها.

رأفت الهجان

كان ولا يزال أيقونة الأعمال التي تناولت قضايا الجاسوسية، عن قصة حقيقية تحكي تجربة رفعت على سليمان الجمال، المعروف باسم رأفت الهجان، وخطة المخابرات المصرية في زرع عين لها داخل إسرائيل، باسم ديفيد شارل سمحون.

عُرض العمل على أجزاء، بداية من عام 1988، ولعب دور البطولة الفنان محمود عبدالعزيز، ومعه عفاف شعيب، يوسف شعبان، محمد وفيق، نبيل الحلفاوي، يسرا، إيمان الطوخي، تيسير فهمي، سماح أنور. سيناريو وحوار صالح مرسي، إخراج يحيى العلمي.

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السقوط في بئر سبع

أغرى نجاح رأفت الهجان صنّاع الدراما التليفزيونية، فقدموا هذه المرة عمل عن جاسوسين خانا الوطن، وتعاونا مع إسرائيل.

"السقوط في بئر سبع" إنتاج 1994، تأليف عبدالرحمن فهمي وسامي غنيم، إخراج نور الدمرداش، بطولة سعيد صالح، إسعاد يونس، طارق الدسوقي، زوزو نبيل، عبدالرحمن أبو زهرة، أبو بكر عزت، حنان ترك، وفاء صادق، خالد محمود، محمد الصاوي.

مسلسلات أخرى

كان للدراما التليفزيونية عدة تجارب في عالم الجاسوسية، بينها: "العميل 1001" بطولة مصطفى شعبان وهو عن قصة زرع مواطن مصري في إسرائيل، "وحلقت الطيور نحو الشرق" بطولة فتحي عبدالوهاب، "الثعلب" بطولة نور الشريف، "حرب الجواسيس" بطولة منة شلبي، "الصفعة" بطولة شريف منير، "الزيبق" بطولة كريم عبدالعزيز.

أفلام نادية الجندي

أما السينما فأشهر من قدم أفلامًا عن الجاسوسية، كانت الفنانة نادية الجندي، والتي قدمت "مهمة في تل أبيب"، "48 ساعة في إسرائيل"، وفيلم يحكي قصة الراقصة حكمت فهمي وحمل اسمها.

الصعود إلى الهاوية

قبل سنوات من أفلام نادية الجندي، قدمت الفنانة مديحة كامل تجربة ساهمت في رفع أسهمها في عالم السينما، بعدما خشيت بعض الممثلات من لعب دور البطولة في فيلم يحكي قصة حقيقية لجاسوسة خانت وطنها، لتوافق مديحة وتقدم "الصعود إلى الهاوية".

الفيلم أخرجه كمال الشيخ، وتناول قضية هبة سليم بطلة الحكاية الحقيقية التي جندها الموساد الإسرائيلي، ونجحت المخابرات المصرية في كشفها.

إعدام ميت

هو أحد أشهر وأكثر الأفلام التي تُعرض في كل مناسبة وطنية، عن شاب سيناوي، خان بلده، واكتشفت الجهات المصرية حقيقته فألقت القبض عليه، ولوجود تشابه كبير بينه وبين ضابط بينهم، يختارون زرع الضابط بدلا من الجاسوس، ليتمكن من الحصول على معلومات تخدم بلده، وفي نهاية الفيلم يقوم والد الجاسوس بقتله، مرددًا "بإيدي أطهرك من الخيانة يا ولدي".

الفيلم إخراج علي عبدالخالق، بطولة محمود عبدالعزيز، فريد شوقي، بوسي، يحيى الفخراني، ليلى علوي.

أفلام أخرى

"الجاسوس" بطولة فريد شوقي، "ولاد العم" بطولة كريم عبدالعزيز، "بئر الخيانة" للفنان نور الشريف.