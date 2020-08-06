أمير عيد "تريند" على "تويتر" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
دخل اسم الفنان أمير عيد، قائمة الموضوعات الأكثر رواجًا عبر موقع "تويتر"، وتفاعل مستخدمو الموقع مع الهاشتاج، بسبب استخدام العديد من أغانيه في صناعة الكوميكس.
وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "أنا مش أمير عيد بس أنا يا أبيض يا أسود قصة حياتي وكل حكاياتي"، "أنا مش أمير عيد بس القلب يا ناس اشتكى محتاج هشتكى"، "أنا مش أمير عيد بس أنا تايه وسط الأيام"، "مش امير عيد بس نفس الحفلة وأنا كالعادة وحيد"، "مش أمير عيد بس نسيت أعيش".
وتعاون أمير مع الفنان هاني عادل، مؤخرا، في دويتو بعنوان "أول مرة اتقابلنا"، وهو من كلمات الشاعر حازم ويفي، وألحان وتوزيع ايمزي، وتسجيل ومكساج وماستر جورج يعقوب.
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